В Конгресс США внесли законопроект о расширении санкций против "Северного потока-2"

В Конгрессе США представили двухпартийный законопроект против строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства Украины в США на странице в Facebook.

Группа сенаторов демократов и республиканцев в составе Теда Круза, Джин Шахин, Джона Баррассо, при поддержке Тома Коттона и Рона Джонсона представили в Сенате США двухпартийный законопроект о расширении санкций против строительства трубопровода "Северный поток-2".

Представленный проект закона дает дополнительные разъяснения и расширяет санкции, которые были введены против строительства "Северного потока-2" по закону США "О защите энергетической безопасности Европы", вступившем в силу в декабре 2019 года.

В соответствии с разъяснениями в проекте закона, санкции США, связанные с "Северным потоком-2", применяются как к суднам, осуществляющим все работы по прокладке труб, так и к тем, кто способствует предоставлению этих судов, а также предоставляет страховые услуги, портовое оборудование или услуги по их швартовке.

В итоге санкции будут касаться любой компании, которая будет предоставлять сертификацию, необходимую для запуска "Северного потока-2".

Для вступления в силу законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса США и подписан президентом США.

Напомним, 20 мая Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регулированием ЕС и не имеет права на исключение.

15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от регулирования ЕС.

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