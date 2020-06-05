В Угорщині відновили футбол з глядачами: фанати без масок і цілування кубка

В Угорщині минулого тижня оголосили про відновлення матчів з присутністю вболівальників і вчора був проведений фінал кубка країни, на якому вболівальники не дотримувалися рекомендацій щодо гігієни і дистанціювання.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Футбольний матч між командами "Гонвед" і "Мезйокйовешд" проходив у Будапешті на 65-тисячному стадіоні. "Гонвед" переміг з рахунком 2:1.

На гру пустили лише 10 тисяч людей із суворими обмеженнями: на вході вимірювали температуру, перевіряли наявність масок, між глядачами на секторах була дистанція в чотири крісла.

Проте вже під час матчу і після нього вболівальники в більшості ігнорували всі запобіжні заходи. Зокрема, на фанатських секторах всі були без масок і не дотримувалися дистанції.

Після гри футболісти команди-переможця і співробітники клубу святкували разом з фанатами, обнімаючись і цілуючи кубок.

Слід зазначити, що це вже не перший футбольний матч, до цього в країні вже проходили матчі чемпіонату і на них запобіжні заходи дотримувалися суворіше.

Нагадаємо, Угорщина в п'ятницю відкрила кордони для громадян Чехії, Словаччини та Австрії, які можуть в'їжджати в країну без обмежень.