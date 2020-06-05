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В Угорщині відновили футбол з глядачами: фанати без масок і цілування кубка

П'ятниця, 5 червня 2020, 09:11

В Угорщині минулого тижня оголосили про відновлення матчів з присутністю вболівальників і вчора був проведений фінал кубка країни, на якому вболівальники не дотримувалися рекомендацій щодо гігієни і дистанціювання.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Футбольний матч між командами "Гонвед" і "Мезйокйовешд" проходив у Будапешті на 65-тисячному стадіоні. "Гонвед" переміг з рахунком 2:1.

 

На гру пустили лише 10 тисяч людей із суворими обмеженнями: на вході вимірювали температуру, перевіряли наявність масок, між глядачами на секторах була дистанція в чотири крісла.

 

Проте вже під час матчу і після нього вболівальники в більшості ігнорували всі запобіжні заходи. Зокрема, на фанатських секторах всі були без масок і не дотримувалися дистанції.

 

Після гри футболісти команди-переможця і співробітники клубу святкували разом з фанатами, обнімаючись і цілуючи кубок.

Слід зазначити, що це вже не перший футбольний матч, до цього в країні вже проходили матчі чемпіонату і на них запобіжні заходи дотримувалися суворіше.

Нагадаємо, Угорщина в п'ятницю відкрила кордони для громадян Чехії, Словаччини та Австрії, які можуть в'їжджати в країну без обмежень.

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