Ердоган скасував запровадження комендантської години у вихідні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив 5 червня, що він вирішив скасувати комендантську годину у вихідні, оголошену пізно ввечері 4 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

4 червня Міністерство внутрішніх справ Туреччини оголосило про запровадження комендантської години в 15 містах, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Досі турецька влада неодноразово запроваджувала подібні заходи у вихідні.

Комендантську годину планувалося ввести в Анкарі, а також у Стамбулі, Ізмірі, Баликесірі, Бурсі, Ескішехірі, Газіантепі, Кайсері, Коджаелі, Кон’ї, Манісі, Сакарії, Самсуні, Вані і Зонгулдаку.

Ердоган заявив 5 червня, що уряд повинен був ввести обмеження у вихідні дні після того, як щоденні нові випадки COVID-19 зросли з 700 до майже 1000.

"Однак реакція, яку ми отримали від наших людей, змусила нас переглянути це рішення", - сказав він, закликавши громадян дотримуватися заходів соціального дистанціювання та гігієни.

Як повідомлялося, Туреччина планує поступово відновити авіарейси з 40 країнами у червні і досягла попередніх домовленостей щодо взаємних рейсів, які розпочнуться з 15 країнами.