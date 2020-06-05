Эрдоган отменил введение комендантского часа в выходные

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 5 июня, что он решил отменить комендантский час в выходные, объявленный поздно вечером 4 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

4 июня Министерство внутренних дел Турции объявило о введении комендантского часа в 15 городах, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

До сих пор турецкие власти неоднократно вводили подобные меры в выходные.

Комендантский час планировалось ввести в Анкаре, а также в Стамбуле, Измире, Балыкесире, Бурсе, Эскишехире, Газиантепе, Кайсере, Коджаэли, Конье, Манисе, Сакарии, Самсуне, Ване и Зонгулдаке.

Эрдоган заявил 5 июня, что правительство должно было ввести ограничения в выходные дни после того, как ежедневные новые случаи COVID-19 увеличились с 700 до почти 1000.

"Однако реакция, которую мы получили от наших людей, заставила нас пересмотреть это решение", - сказал он, призвав граждан соблюдать меры социального дистанцирования и гигиены.

Как сообщалось, Турция планирует постепенно восстановить авиарейсы с 40 странами в июне и достигла предварительных договоренностей по поводу взаимных рейсов с 15 странами.