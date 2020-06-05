Підтримка вступу в ЄС знизилась до 46%, у НАТО - майже до 42%

46,1% українців підтримують вступ України до Європейського Союзу, тоді як 41,9% виступають за вступ до НАТО.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 26 до 30 квітня, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

46,1% українців вважають, що Україна повинна йти до членства у ЄС, 13,1% - до Євразійського економічного союзу, 28,3% виступають за неприєднання до жодного із союзів.

41,9% українців вважають, що Україна має прагнути до членства у НАТО, 34,7% виступають за нейтралітет, 12% хочуть, аби Україна була членом ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку).

Зауважимо, у порівнянні з груднем 2019 року підтримка членства у ЄС і НАТО знизилася. За даними опитування агентства "Рейтинг", проведеного 13-17 грудня, 60% українців підтримували вступ України до Європейського союзу, 52% виступали за вступ країни до НАТО.

За даними загальнонаціонального дослідження, проведеного фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 13-18 грудня 2019 року, понад 64% українців вважали, що Україна має інтегруватися в Європейський Союз, понад 51% підтримували вступ України до НАТО.

Повертаючись до результатів нового опитування КМІС, підтримка членства ЄС за регіонами є такою: Захід (64,5%), Центр (52%), Південь (33,3%), Схід (26,9%), Донбас (19,5%).

Підтримка членства у НАТО за регіонами має схожий розподіл: Захід (61,6%), Центр (46%), Південь (27,3%), Схід (24,5%), Донбас (16,7%).

Опитування КМІС проводили з 26 до 30 квітня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Під час опитування проведено 1500 інтерв'ю.