Поддержка вступления в ЕС снизилась до 46%, в НАТО – почти до 42%

46,1% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, тогда как 41,9% выступают за вступление в НАТО.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 26 по 30 апреля, сообщает корреспондент "Европейской правды".

46,1% украинцев считают, что Украина должна идти к членству в ЕС, 13,1% - к Евразийскому экономическому союзу, 28,3% выступают за неприсоединение ни к одному из союзов.

41,9% украинцев считают, что Украина должна стремиться к членству в НАТО, 34,7% выступают за нейтралитет, 12% хотят, чтобы Украина была членом ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности).

Отметим, по сравнению с декабрем 2019 года поддержка членства в ЕС и НАТО снизилась. По данным опроса агентства "Рейтинг", проведенного 13-17 декабря, 60% украинцев поддерживали вступление Украины в Европейский Союз, 52% выступали за вступление страны в НАТО.

По данным общенационального исследования, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря 2019 года, более 64% украинцев считали, что Украина должна интегрироваться в Европейский Союз, более 51% поддерживали вступление Украины в НАТО.

Возвращаясь к результатам опроса КМИС, поддержка членства ЕС по регионам такова: Запад (64,5%), Центр (52%), Юг (33,3%), Восток (26,9%), Донбасс (19,5%).

Поддержка членства в НАТО по регионам имеет похожее распределение: Запад (61,6%), Центр (46%), Юг (27,3%), Восток (24,5%), Донбасс (16,7%).

Опрос КМИС проводили с 26 до 30 апреля 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 1500 интервью.