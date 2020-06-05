У Німеччині критикують наміри США розширити санкції щодо "Північного потоку-2"

У німецькій урядовій коаліції розкритикували американський законопроєкт проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету Handelsblatt.

"Я категорично відкидаю відновлення спроб деяких американських сенаторів перешкодити подальшому будівництву газопроводу "Північний потік-2", - заявив представник Соціал-демократичної партії з економічної політики Бернд Вестфаль.

"У нас є суверенітет, щоб самостійно регулювати наші поставки природного газу. Енергетична політика вирішується в Берліні чи Брюсселі, а не у Вашингтоні" – сказав він.

Натякаючи на триваючі протести проти поліцейського насильства і расизму в США, Вестфаль додав: "Не справа американських політиків втручатися в рішення енергетичної політики. В даний час в США достатньо внутрішньополітичних завдань, які терміново потребують регулювання".

Нагадаємо, у Конгресі США представили двопартійний законопроєкт проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Представлений проєкт закону дає додаткові роз’яснення і розширює санкції, які були запроваджені проти будівництва "Північного потоку-2" згідно із законом США "Про захист енергетичної безпеки Європи", що набув чинності в грудні 2019 року.

Для набуття чинності законопроєкт повинен бути ухвалений обома палатами Конгресу США і підписаний президентом США.