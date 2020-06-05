В Германии критикуют намерения США расширить санкции в отношении "Северного потока-2"

В немецкой правительственной коалиции раскритиковали американский законопроект против строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету Handelsblatt.

"Я категорически отвергаю возобновление попыток некоторых американских сенаторов помешать дальнейшему строительству газопровода "Северный поток-2", - заявил представитель Социал-демократической партии по экономической политике Бернд Вестфаль.

"У нас есть суверенитет, чтобы самостоятельно регулировать наши поставки природного газа. Энергетическая политика решается в Берлине или Брюсселе, а не в Вашингтоне", - сказал он.

Намекая на продолжающиеся протесты против полицейского насилия и расизма в США, Вестфаль добавил: "Не дело американских политиков вмешиваться в решение энергетической политики. В настоящее время в США достаточно внутриполитических задач, которые срочно нуждаются в регулировке".

Напомним, в Конгрессе США представили двухпартийный законопроект против строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Представленный проект закона дает дополнительные разъяснения и расширяет санкции, которые были введены против строительства "Северного потока-2" по закону США "О защите энергетической безопасности Европы", который вступил в силу в декабре 2019 года.

Для вступления в силу законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса США и подписан президентом США.