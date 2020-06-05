Число випадків коронавірусу у Британії за останній тиждень скоротилось більше ніж вдвічі

Управління національної статистики Британії повідомляє, що в даний час у країні спостерігається стійка тенденція до зниження захворюваності коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky news.

За останніми офіційними даними, за останній тиждень число людей, інфікованих коронавірусом, скоротилося більш ніж удвічі.

Дані, опубліковані Управлінням національної статистики, показали, що протягом останіх двох тижнів травня у Британії налічувалося 53 тисячі активних випадків коронавірусу, тоді як на початку травня йшлося про 133 тисячі випадків.

За даними управління, в даний час спостерігається стійка тенденція до зниження захворюваності - з більш ніж 0,4% населення, інфікованого в кінці квітня, до 0,1% в кінці травня.

В останній тиждень короновірусом одночасно хворіли 39 тисяч осіб, тоді як минулого тижня йшлося про 54 тисячі активних випадків.

Загальна кількість смертей, пов'язаних з COVID-19, зареєстрована урядом в даний час, становить 39 904 - набагато менше, ніж 46 380 смертей, нарахованих управлінням статистики.