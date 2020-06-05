Число случаев коронавируса в Британии за последнюю неделю сократилось более чем вдвое

Управление национальной статистики Великобритании сообщает, что в настоящее время в стране наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky news.

По последним официальным данным, за последнюю неделю число людей, инфицированных коронавируса, сократилось более чем вдвое.

Данные, опубликованные Управлением национальной статистики, показали, что в течение последних двух недель мая во Британии насчитывалось 53 000 активных случаев коронавируса, тогда как в начале мая речь шла о 133 000 случаев.

По данным управления, в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости - с более чем 0,4% населения, инфицированного в конце апреля, до 0,1% в конце мая.

В последнюю неделю короновирусом одновременно болели 39 000 человек, тогда как на прошлой неделе речь шла о 54 000 активных случаев.

Общее количество смертей, связанных с COVID-19 зарегистрировано правительством в настоящее время, составляет 39 904 - намного меньше, чем 46 380 смертей, начисленных управлением статистики.