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РФ заявила про "сфабриковану провокацію" через висилку дипломатів з Чехії 

П'ятниця, 5 червня 2020, 16:10

Посольство Росії в Празі "глибоко розчароване" рішенням чеської влади вислати двох дипломатів посольства РФ і заявляє про "сфабриковану провокацію".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства, оприлюдненій у п’ятницю на офіційній Facebook-сторінці. 

"Мова йде про сфабриковану провокацію. Цей недружній крок, який спочатку був заснований на бездоказових звинуваченнях в ЗМІ, свідчить про відсутність у Праги бажання нормалізувати деградовані останнім часом не з нашої вини російсько-чеські відносини", - йдеться в заяві.

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"Глибоко розчаровані таким підходом чеських партнерів, що залишає все менше простору для конструктивного діалогу", - додали в посольстві.

Уряд Чехії 5 червня оголосив, що два дипломати посольства РФ у Празі, причетні до скандалу із погрозою отруєння чеських політиків, будуть вислані з країни.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш оголосив, що дані Служби таємної інформації (BIS) чітко вказують, що уся історія "виникла внаслідок внутрішньої боротьби у посольстві Росії у Празі".

Нагадаємо, після демонтажу пам’ятника маршала Конєва у Празі з’явилася інформація про те, що на причетних до цього політиків готується замах: російський агент нібито приїхав до Праги з валізою, в якій був потужний токсин рицин. 

Росія назвала цю інформацію неправдивим і необґрунтованим звинуваченням.

Через це меру Праги та його двом колегам надали охорону, а згодом російське посольство звернулося до Чехії з проханням надати охорону дипломату, чиє ім’я фігурує у скандалі. 

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