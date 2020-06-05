РФ заявила о "сфабрикованной провокации" из-за высылки дипломатов из Чехии

Посольство России в Праге "глубоко разочарован" решением чешских властей выслать двух дипломатов посольства РФ и заявляет о "сфабрикованной провокации".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства, обнародованном в пятницу на официальном Facebook-странице.

"Речь идет о сфабрикованной провокации. Этот недружественный шаг, который сначала был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желание нормализовать деградированные последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения", - говорится в заявлении.

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"Глубоко разочарованы таким подходом чешских партнеров, оставляет все меньше пространства для конструктивного диалога", - добавили в посольстве.

Правительство Чехии 5 июня объявило, что два дипломата посольства РФ в Праге, причастные к скандалу с угрозой отравления чешских политиков, будут высланы из страны.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил, что данные Службы секретной информации (BIS) четко указывают, что вся история "возникла в результате внутренней борьбы в посольстве России в Праге".

Напомним, после демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге появилась информация о том, что на причастных к этому политиков готовится покушение: российский агент якобы приехал в Прагу с чемоданом, в котором был мощный токсин рицин.

Россия назвала эту информацию ложным и необоснованным обвинениям.

Поэтому мэру Праги и его двум коллегам предоставили охрану, а затем российское посольство обратилось к Чехии с просьбой предоставить охрану дипломату, чье имя фигурирует в скандале.