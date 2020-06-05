Уряд Франції збирається створити комісію для розслідування реагування на пандемію – ЗМІ

Уряд Франції збирається створити комісію для оцінки реагування влади на пандемію коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro з посиланням на джерело у виконавчій владі, ім’я якого не розкривається.

За його словами, уряд розглядає можливість створити "комісію, яка надасть незалежну колективну оцінку якості реагування влади на кризу".

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Співрозмовник журналістів додав, що цим не хочуть поставити під питання висновки комісії, створеної Національною асамблеєю – це має бути "додаткова ініціатива".

Національна асамблея, нижня палата парламенту Франції, у середу оголосила про створення парламентської слідчої комісії для розслідування урядового реагування на епідемію.

Передбачається, що її повноваження триватимуть 6 місяців.

В країні може з’явитися і третя слідча комісія – від Сенату французького парламенту. Парламентарі збираються оголосити про її створення наприкінці місяця.

Усі ініціативи з’явилися на тлі результатів соцопитувань, які демонструють, що більшість мешканців Франції засуджують якість реагування уряду на кризу, зумовлену пандемією коронавірусу.

За результатами одного з опитувань, проведеного на початку травня на замовлення Le Figaro та France Info, про своє незадоволення рішеннями уряду заявляли 66% респондентів.

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