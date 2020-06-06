В еще нескольких городах Франции прошли акции против насилия полиции

В еще четырех городах Франции прошли акции против расизма и насилия полиции, на фоне протестов в США после убийства безоружного афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В пятницу, 5 июня, в еще четырех городах Франции – Страсбурге, Клемон-Ферране, Каен и Руане прошли акции протеста против расизма и насилия полиции.

В зависимости от города, в них приняли участие от около тысячи до нескольких тысяч человек.

Участники пришли с плакатами "настоящий вирус – это расизм", "Не будет справедливости – не будет мира", "Стоп расизм", "Прекратите убийства темнокожих людей" и уже известный "Black lives matter".

A #Strasbourg, la place Kléber se remplit, les manifestants scandent "#JusticePourAdama" depuis plusieurs minutes déjà@Rue89Strasbourg pic.twitter.com/iM9gXEpnuO — Guillaume Krempp (@GuillaumeKrempp) June 5, 2020

Акции прошли мирно, только в Руане произошла стычка с полицией – отдельные люди бросили петарды, в ответ полиция применила слезоточивый газ.

Призывы к организации акций звучат и в других городах – Париже, Бордо, Нанте, Марселе и других, несмотря на то, что эпидемия коронавируса еще продолжается.

В Париже префектура полиции уже запретила несколько акций, которые хотели провести сегодня, 6 июня – из-за угрозы коронавируса. Их планировалось как минимум две – у посольства США и на Марсовом поле.

Напомним, 2 июня в Париже более 20 тысячи человек собрались почтить память темнокожего француза Адамы Траоре, который погиб во время полицейской операции 2016 года. Его гибель некоторые сравнивают со смертью Джорджа Флойда в США.