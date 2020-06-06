Косово приняло решение-предпосылку для возобновления диалога с Белградом

Новое правительство Косово отменило решение предыдущего правительства о так называемых "мерах взаимности" в косово-сербских отношениях, что может стать предпосылкой для возобновления диалога между Приштиной и Белградом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Новое правительство Косово приняло решение об отмене так называемых "мер взаимности" в отношениях Косово и Сербии.

По словам премьера Авдуллы Хоти, это решение устранило все препятствия для продолжения диалога между Приштиной и Белградом, но оно является временным, и, если диалог не даст положительного результата, "меры взаимности" будут возвращены.

Хоти добавил, что Косово в ответ ожидает от Сербии прекращения международной кампании против признания Косово.

Напомним, парламент Косово утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Авдуллой Хоти 3 июня.

"Принцип взаимности" начало вводить предыдущее правительство под руководством Альбина Курти. В рамках этой политики, 30 мая Приштина запретила ввоз товаров из Сербии, если в сопроводительных документах содержится "отрицание независимости и суверенитета Республики Косово".

Постановлением правительства было утверждено, что товары сербского происхождения должны иметь указание на конституционное название "Республики Косово" в сопроводительной документации.

Специальный представитель Европейского Союза по диалогу между Косово и Сербией Мирослав Лайчак отметил, что такое решение подрывает возможность восстановления диалога между Косово и Сербией, и эти меры должны быть немедленно отменены.

Президент Косово Хашим Тачи еще до этого заявления говорил, что не будет участвовать в переговорах по нормализации отношений с Сербией при посредничестве специального посланника Европейского Союза, призвав вместо этого к усилению роли США в диалоге.