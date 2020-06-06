Трамп утвердил план отвода из Германии трети американского контингента – СМИ

Президент США утвердил план, который предусматривает сокращение американского контингента в Германии на треть.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Администрации президента. Информацию опубликовали также ВВС и ряд других американских СМИ.

Президент США Дональд Трамп согласовал план, который предусматривает отведение из Германии одной трети военных США, которые сейчас постоянно дислоцируются на территории страны. Это решение должны реализовать до сентября 2020 года.

Сейчас в Германии размещены около 34 500 американских военных. Теперь их количество может уменьшиться до 25 000.

В Департаменте обороны пока не прокомментировали эту ситуацию.

Как сообщает Washington Post, Германия на вечер пятницы не получала от США официального сообщения о таком решении.

Также, пишет издание, пока неизвестно, было ли официальное сообщение для членов Конгресса.

Читайте также Меркель отказалась от личного визита в США на саммит G7

Сенатор Джек Рид от Демократической партии, член комитета по вооруженным силам, уже отметил, что это решение является "еще одним благоприятным для Путина шагом и лидерским провалом этой Администрации [президента США], что усиливает напряженность в отношениях с нашими союзниками".

Дональд Трамп во время своей избирательной кампании и впоследствии неоднократно высказывался за завершение участия США в "бесконечных войнах", в частности на Ближнем Востоке и в Афганистане, и уменьшение сдерживающих контингентов в Азии и Европе.

Также президент США часто критиковал Германию за промедление с увеличением финансирования на оборону до 2% ВВП.

Читайте также: Гонка с вирусом: как пандемия повлияла на политические расклады в США.