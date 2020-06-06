В Эстонии 2-й день подряд существенный прирост случаев коронавируса

В Эстонии второй день подряд обнаружили более 20 случаев коронавируса, чего не наблюдалось с апреля.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR, такие данные обнародовали органы здравоохранения.

За последние сутки в Эстонии исследовали 855 первичных тестов на коронавирус, из которых 21 оказались положительными. В около половины случав, заражение произошло на рабочем месте.

Таким образом, уже второй день прирост новых больных превышает 20. Вчера количество заражений достигло этой отметки впервые с конца апреля.

В Департаменте здоровья Эстонии обеспокоены тем, что многие новые случаи заражения происходят на работе и не исключают возможности прекращения деятельности конкретных фирм. Однако премьер страны Юри Ратас уже заявлял, что Естония не собирается вводить жесткий карантин в случае "второй волны".

В стране госпитализированы с коронавирусом 13 человек, но ни один из пациентов не нуждается в искусственной вентиляции легких.

С начала эпидемии зарегистрировали 1931 случай заражения и 69 смертей, за последние сутки - ни одной. 1675 пациентов уже выздоровели.

С 31 января в Эстонии провели 89 412 тестов на коронавирус, из них 2,2% оказались положительными. Население страны - около 1,3 миллиона человек.

Как сообщалось ранее, с 1 июня Эстония разрешила въезд гражданам 16 стран Шенгенской зоны без обязательства отбывать карантин.