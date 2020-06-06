У Нідерландах знищують норок на кількох фермах через спалах коронавірусу

У Нідерландах знищать усіх норок на кількох фермах після того, як щонайменш двоє людей заразилися коронавірусом від них.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У Нідерландах вирішили знищити усіх норок на фермах, де зафіксували спалах коронавірусу. Таке рішення прийняло Міністерство сільського господарства після того, як щонайменш двоє людей заразилися коронавірусом від норок, побоюючись, що ферми можуть стати тривалим джерелом зараження.

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Спалах зафіксували на 8 фермах у герцогстві Брабант.

Зоозахисники протестували проти масового знищення норок, але суд прийняв рішення не на їхню користь.

У суботу, 6 червня, на одній з ферм вже вбили близько 1500 тварин. Норок отруюють газом, потім спеціальна компанія знищує вбитих тварин, а приміщення дезинфікують.

Зараз у Нідерландах налічується близько 150 хутрових ферм, але з 2024 року вирощування норки для хутра в країні буде заборонено.