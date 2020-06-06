В Нидерландах уничтожают норок на нескольких фермах из-за вспышки коронавируса

В Нидерландах уничтожат всех норок на нескольких фермах после того, как минимум двое человек заразились коронавирусом от них.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В Нидерландах решили уничтожить всех норок на фермах, где зафиксировали вспышку коронавируса. Такое решение приняло Министерство сельского хозяйства, опасаясь, что фермы могут стать длительным источником заражения, после того как минимум двое человек заразились коронавирусом от норок.

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Вспышку зафиксировали на 8 фермах в герцогстве Брабант.

Зоозащитники протестовали против массового уничтожения норок, но суд принял решение не в их пользу.

В субботу, 6 июня, на одной из ферм уже убили около 1500 животных. Норок отравляют газом, затем специальная компания уничтожает убитых животных, а помещение дезинфицируют.

Сейчас в Нидерландах насчитывается около 150 меховых ферм, но с 2024 года выращивать норок для меха в стране будет запрещено.