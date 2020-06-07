Лондон заявил о коронавирусных рисках из-за протестов против расизма

Протесты против расизма, в которых принимают участие тысячи людей в Лондоне и других крупных британских городах, создают риск роста распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в воскресенье министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в эфире Sky News.

На вопрос ведущей, угрожают ли протесты ростом числа больных на COVID-19, Хэнкок ответил: "Это, несомненно, риск".

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"Я очень поддерживаю аргумент, который выражают протестующие за большее равенство и против дискриминации. Но сам вирус не дискриминирует. А сбор большими группами временно противоречит правилам именно потому, что увеличивает риск распространения этого вируса", - сказал министр.

"Пожалуйста, не распространяйте вирус, который уже привел к такому большому вреду", - добавил Хэнкок.

Тысячи людей приняли участие в протестах в субботу, чтобы выразить свой гнев из-за жестокости полиции после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе, игнорируя советы правительства по предотвращению массовых собраний из-за риска коронавируса.

Ранее правительство Швеции призвало своих граждан протестовать онлайн после того, как тысячи людей вышли на протест в Стокгольме против расизма и насилия в США.