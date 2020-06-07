Скрипаль с дочерью уехали из Великобритании - СМИ

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия начали новую жизнь в Новой Зеландии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Скрипали переехали за границу, прожив больше года в безопасном помещении британской разведки МИ6.

Высокопоставленный правительственный источник рассказал, что Скрипали получили новые имена и поддержку, чтобы начать новую жизнь.

Британский вещатель BBC 14 июня выпустит сериал "Отравление в Солсбери", который расскажет о покушении на Скрипалей.

Бывший российский двойной шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на парковой скамейке английского города Солсбери 4 марта 2018 года. Позже стало известно, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Лондон утверждает, что покушение на Скрипаля организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.

29 стран решили выслать российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери. Всего было выслано более 150 дипломатов.

В ЕС согласились ввести санкции против 4 офицеров ГРУ РФ, в том числе двух разведчиков, обвиняемых в отравлении Скрипалей.