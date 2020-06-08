У Польщі зросла кількість нових випадків коронавірусу: понад 1100 за вихідні

У Польщі за вихідні було зареєстровано 1151 нових випадків зараження коронавірусом, в тому числі найбільшу кількість за один день за останні два місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

У суботу, 6 червня, було зареєстровано 756 випадків - це найбільша кількість з початку ведення статистики. У неділю, 7 червня, Міністерство охорони здоров'я повідомило про 575 випадків зараження.

Щоденне збільшення більш ніж на 500 випадків було зафіксовано в Польщі чотири рази з 1 квітня: крім двох згаданих днів 19 квітня їх було 545, а 12 травня - 556.

Дві третини з цих нових випадків припадають на шахтарів і їхні родини, які працюють на шахті в Зофювці на півдні Польщі.

Слід зазначити, що розвиток епідемії в Україні часто порівнюють з польським сценарієм. В Україні в останній тиждень також спостерігається зростання нових випадків інфікування.

У понеділок вранці Міністерство охорони здоров'я повідомило про 219 нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Польщі і смерті чотирьох осіб.

З початку епідемії в країні були підтверджено інфікування 26 780 осіб, з яких 1161 померли.

З 30 травня в Польщі почався четвертий етап скасування обмежень, введених у зв'язку з епідемією. В рамках цього скасували обов'язкове носіння масок в громадських місцях і ліміт людей в магазинах і торгових точках.

З 6 червня знову працюють кінотеатри, театри, масажні салони, солярії, спортивні зали та фітнес-клуби. Також дозволено організувати весілля до 150 осіб.

Нагадаємо, Польща продовжила заборону на міжнародні авіарейси до 16 червня. З 1 червня у Польщі відновилися внутрішні авіаперевезення.