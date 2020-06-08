У Польщі тимчасово закриють 12 вугільних шахт через спалах коронавірусу

У Польщі з завтрашнього дня припинять видобуток вугілля на 12 шахтах на три тижні через спалах коронавірусу в шахтарських районах країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

За словами віцепрем'єра Яцека Сасіна, шахтарям виплатять 100 відсотків зарплати за той час, коли шахти будуть закриті. Тимчасово закриють дві державні шахти і десять шахт приватної компанії.

Міністерство охорони здоров'я Польщі сьогодні повідомило про 219 нових інфекцій, з яких 151 в Сілезії, де розташовані шахти. За минулі вихідні зафіксовано понад 1100 випадків зараження в країні.

В цілому майже 5 тисяч шахтарів з трьох вугільних компаній заразилися коронавірусом з початку епідемії. На сьогодні в Сілезії підтверджено 9790 інфекцій.

Міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовський запевнив, що Сілезія добре захищена з медичної точки зору.

"У Сілезії у нас 60% безкоштовних ліжок в лікарнях і інфекційних відділеннях, 85% безкоштовних респіраторів", - сказав він.

Міністр також зазначив, що у більшості шахтарів захворювання протікає в м'якій формі. Також він підкреслив, що виявлення спалахів відбувається через регулярні тестування серед шахтарів, які вже виконали понад 50 000.

Нагадаємо, Польща продовжила заборону на міжнародні авіарейси до 16 червня. З 1 червня у Польщі відновилися внутрішні авіаперевезення.