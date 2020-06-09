Ірландія послабила карантин: відкрилися магазини, дозволені короткі поїздки

В Ірландії почався другий етап послаблення карантинних заходів, що передбачає відкриття магазинів і поїздки на невеликі відстані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Всі великі магазини в понеділок отримали дозвіл відновити діяльність, одночасно забезпечуючи соціальне дистанціювання. Але час відкриття буде змінено, щоб уникнути непотрібних натовпів.

Наступного тижня всі об'єкти в торгових центрах також будуть відкриті, але людям не дозволять збиратися біля лавок або фонтанів.

Також з цього понеділка бібліотеки можуть почати поетапне відкриття.

Люди зможуть подорожувати на відстань до 20 км від свого будинку або в будь-якому місці свого округу - до сих пір обмеження становило п'ять кілометрів. 29 червня обмеження на поїздки будуть повністю скасовані.

Групам до шести осіб тепер дозволено зустрічатися як в приміщенні, так і на вулиці, з дотриманням дистанції у 2 метри.

До 25 осіб зможуть бути присутніми на похороні. До цього було дозволено 10 осіб.

Групи до 15 осіб зможуть зустрітися для занять спортом на відкритому повітрі, знову дозволено відвідувати дитячі майданчики.

Минулого тижня прем'єр-міністр Лео Варадкар дав зрозуміти, що уряд прискорить свої плани з відкриття країни, і сказав, що п'ятиетапний план був скорочений до чотирьох етапів.

Нагадаємо, 25 травня в країні вперше з початку епідемії не зафіксували жодної смерті від коронавірусу. Відтоді добова кількість померлих лише один раз перевищувала 10 осіб