Ирландия ослабила карантин: открылись магазины, разрешены короткие поездки

В Ирландии начался второй этап ослабления карантинных мер, предусматривающий открытие магазинов и поездки на небольшие расстояния.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Все крупные магазины в понедельник получили разрешение возобновить деятельность, обеспечивая социальное дистанцирование. Но время открытия будет изменено, чтобы избежать толп.

На следующей неделе все объекты в торговых центрах также будут открыты, но людям не позволят собираться у скамеек или фонтанов.

Также с этого понедельника библиотеки могут начать поэтапное открытие.

Люди смогут путешествовать на расстояние до 20 км от своего дома или в любом месте своего округа - до сих пор ограничение составляло пять километров. 29 июня ограничения на поездки будут полностью отменены.

Группам до шести человек теперь разрешено встречаться как в помещении, так и на улице, с соблюдением дистанции в 2 метра.

До 25 человек смогут присутствовать на похоронах. До этого было разрешено 10 человек.

Группы до 15 человек смогут встретиться для занятий спортом на открытом воздухе, снова разрешено посещать детские площадки.

На прошлой неделе премьер-министр Лео Варадкар дал понять, что правительство ускорит свои планы по открытию страны, и сказал, что пятиэтапный план был сокращен до четырех этапов.

Напомним, 25 мая в стране впервые с начала эпидемии не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса. С тех пор суточное количество умерших только один раз превышало 10 человек