Карантин мог спасти в Европе более 3 млн жизней: исследование

Жесткий карантин сохранил в Европе более 3 миллионов жизней.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, такие выводы обнародовала команда ученых Имперского колледжа Лондона.

Отмечается, что это та же самая группа, после совета которой Великобритания приняла решение изменить стратегию реагирования на пандемию и все же ввести карантин.

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Команда исследовала последствия воздействия карантина в 11 странах Европы - Австрии, Швейцарии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Испании, Норвегии, Дании и Великобритании в начале мая, и смоделировала развитие ситуации в условиях, если бы карантина не вводился.

Согласно расчетам, без введения карантина в этих странах от коронавируса умерли бы в общих чертах 3,2 миллиона человек.

В Италии количество погибших от коронавируса могла бы превысить полмиллиона - 630 000 умерших, Франции - 690 000, Великобритании - 470 000.

Общее количество погибших в исследуемых странах на эту дату составила 130 000 человек - в десятки раз меньше. Таким образом, карантин спас около 3,1 миллиона жизней.

Ученые также предупреждают, что заразилась за это время совсем незначительная часть населения - около 4% - потому только ограничения начнут ослабляться и мобильность снова возрастет, количество новых больных также начнет расти.

"Утверждение о том, что все это закончится, можно смело отбрасывать. Мы только в начале пандемии", - отмечает доктор Флаксман.

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