Німецька AfD виграла позов проти міністра внутрішніх справ

Німецька правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" виграла позов проти міністра внутрішніх справ щодо розміщення на сайті МВС інтерв’ю з його критичними висловлюваннями на адресу AfD.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє низка німецьких видань, серед яких Spiegel.

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" виграла позов проти федерального міністра внутрішніх справ Хорста Зеєгофера, колишнього лідера ХДС, щодо розміщення на сайті міністерства інтерв’ю з критичними висловлюваннями на адресу AfD.

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Відповідне рішення прийняв федеральний Конституційний суд.

Суд постановив, що Зеєгофер, розмістивши на сайті очолюваного міністерства своє інтерв’ю з критичними заявами на адресу AfD, порушив право політичної сили на рівні можливості у політичному змаганні. Рішення стосується не позиції міністра, а саме факту публікації інтерв’ю на сайті міністерства.

Інтерв’ю, про яке йде мова, Хорст Зеєговер дав німецькому прес-агентству DPA у вересні 2018 року.

Серед іншого, він зазначав, що дії AfD "є руйнівними для держави", а також – що "вони протиставляють себе цій країні, хоч можуть тисячу разів назвати себе демократами".

Рішення суду не має для міністра безпосередніх наслідків. Інтерв’ю вже давно прибрали з сайту.