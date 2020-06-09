Немецкая AfD выиграла иск против министра внутренних дел

Немецкая правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" выиграла иск против министра внутренних дел по размещению на сайте МВД интервью с его критическими высказываниями в адрес AfD.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ряд немецких изданий, среди которых Spiegel.

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" выиграла иск против федерального министра внутренних дел Хорста Зеехофера, бывшего лидера ХДС, по поводу размещения на сайте министерства интервью с критическими высказываниями в адрес AfD.

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Соответствующее решение принял федеральный Конституционный суд.

Суд постановил, что Зеехофер, разместив на сайте возглавляемого министерства свое интервью с критическими заявлениями в адрес AfD, нарушил право политической силы на равные возможности в политической соревновании. Решение касается не позиции министра, а именно факта публикации интервью на сайте министерства.

Интервью, о котором идет речь, министр дал немецкому пресс-агентству DPA в сентябре 2018 года.

Среди прочего, он отмечал, что действия AfD "являются разрушительными для государства", а также - что "они противопоставляют себя этой стране, хотя могут тысячу раз назвать себя демократами".

Решение суда не имеет для министра непосредственных последствий. Интервью уже давно убрали с сайта.