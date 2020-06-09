Зеленский решил назначить в СНБО "серого кардинала" МИД времен Януковича - СМИ

Президент Владимир Зеленский принял решение о назначении Руслана Демченко вторым первым замом секретаря СНБО Украины, а также главой Комитета по вопросам разведки при президенте Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе президента.

По данным издания, Зеленский принял решение с подачи главы ОП Андрея Ермака.

Демченко с июля прошлого года работает советником президента. Он занимается вопросами Минского процесса, к решению которых также привлечен Ермак.

В начале этого года в Офисе президента рассматривали Демченко как одного из кандидатов на пост министра иностранных дел.

Ранее Демченко был советником пятого президента Петра Порошенко.

Демченко - бывший глава протокола и офиса президента Виктора Ющенко, в начале 2010 года он перешел в МИД, а после победы Виктора Януковича стал куратором отношений Украины с Россией.

Во времена Евромайдана в МИД его запомнили как главного противника "дипломатической фронды" - то есть тех дипломатов, которые боролись против системы и поддерживали Майдан.

Демченко принимал участие в историческом заседании Кабинета министров от 21 ноября 2013 года. Это - тот день, когда Кабмин Николая Азарова неожиданно принял решение об отказе от подписания Соглашения об ассоциации.

Во времена Леонида Кожары Демченко стал "серым кардиналом" МИД. Именно он формулировал и рассылал по посольствам требования - кто и что должен говорить на внешнеполитической арене.

Порошенко назначил его своим советником уже после того, как парламент принял закон о люстрации. По этому закону Демченко должен был быть лишен права занимать должности в госорганах на десятилетний срок.