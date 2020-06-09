Одна з німецьких земель планує скасувати правила соціального дистанціювання

Німецька федеральна земля Тюрингія 13 червня планує скасувати правила соціального дистанціювання, що суперечить угоді між федеральним урядом і регіональними лідерами про збереження обмежень до кінця місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Директива, прийнята урядом Тюрингії у вівторок, скасовує правила і замінює їх на рекомендації, згідно з якою громадяни повинні зустрічатися тільки з членами одного іншого домогосподарства або максимум з 10 людьми.

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Тюрингія є однією з найменших земель Німеччини, але її лідер Бодо Рамелов був в центрі національних дебатів в кінці травня, виступаючи проти загальнодержавних обмежень на коронавірус.

26 травня Меркель і прем'єр-міністри земель погодилися продовжити правила соціального дистанціювання до 29 червня, але з деякими послабленнями.

У вівторок Інститут боротьби з хворобами імені Роберта Коха повідомив, що за останню добу в Німеччині зафіксовано 350 випадків зараження, а всього з початку епідемії були інфіковані 184 543 осіб. Понад 8700 людей померли після позитивного результату тесту на вірус.

Нагадаємо, скандал у Тюрингії, де прем'єр-міністра федеральної землі обрали голосами ультраправих, призвів до переобрання лідера ХДС.

Лідерка партії Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не має наміру висувати свою кандидатуру на пост канцлера на наступних парламентських виборах в 2021 році, і що після запуску процесу вибору кандидатів на посаду канцлера від консерваторів піде з поста лідера ХДС.

ХДС у Тюрингії проігнорувала її вказівки не підтримувати ультраправих в голосуванні щодо обрання регіонального прем'єра.

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