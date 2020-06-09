Одна из немецких земель планирует отменить правила социального дистанцирования

Немецкая федеральная земля Тюрингия 13 июня планирует отменить правила социального дистанцирования, что противоречит соглашению между федеральным правительством и региональными лидерами о сохранении ограничений до конца месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Директива, принятая правительством Тюрингии во вторник, отменяет правила и заменяет их рекомендации, согласно которой граждане должны встречаться только с членами одного другого домохозяйства или максимум с 10 людьми.

Тюрингия является одной из самых маленьких земель Германии, но ее лидер Бодо Рамелов был в центре национальных дебатов в конце мая, выступая против общегосударственных ограничений в связи с коронавирусом.

26 мая Меркель и премьер-министры земель согласились продолжить правила социального дистанцирования до 29 июня, но с некоторыми послаблениями.

Во вторник Институт борьбы с болезнями имени Роберта Коха сообщил, что за последние сутки в Германии зафиксировано 350 случаев заражения, а всего с начала эпидемии были инфицированы 184 543 человек. Более 8700 человек умерли после положительного результата теста на вирус.

Напомним, скандал в Тюрингии, где премьер-министра федеральной земли выбрали голосами ультраправых, привел к переизбранию лидера ХДС.

Лидер партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в 2021 году, и после запуска процесса выбора кандидатов на пост канцлера от консерваторов уйдет с поста лидера ХДС.

ХДС в Тюрингии проигнорировала ее указания не поддерживать ультраправых в голосовании по избранию регионального премьера.

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