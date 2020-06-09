Министр финансов Португалии и глава Еврогруппы ушел в отставку

В Португалии ушел в отставку министр финансов Марио Сентено, который также является президентом Еврогруппы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал RTP.

Портфель министра финансов теперь перейдет Жоао Леао, действующему государственному секретарю по вопросам бюджета.

Отставка Марио Сентено, также президента Еврогруппы, из социалистического правительства Антониу Кошты происходит в день утверждения дополнительного бюджета для реагирования на последствия пандемии коронавируса.

"Президент Республики получил от премьер-министра предложения об увольнении по его просьбе министра финансов Марио Сентено и назначение на его место Жоао Леао", - говорится на сайте президента Португалии.

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза принял предложения, церемония передачи полномочий запланирована на 15 июня.

Сентено пробыл министром финансов пять лет и, по сообщениям местных СМИ, его отставка была давно ожидаема, поскольку он претендует на позицию главы Банка Португалии. Полномочия нынешнего президента банка заканчиваются в июле.