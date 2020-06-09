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У Греції через протест вчителів заблокований центр Афін

Вівторок, 9 червня 2020, 16:55

Грецькі вчителі вийшли на вулиці на знак протесту проти реформи освіти, яка обговорюється в парламенті, що викликало затори на ключових магістралях в центрі Афін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Протестну ходу у вівторок організували три профспілки, що представляють шкільних вчителів, які вимагають скасування запропонованого законопроєкту на тій підставі, що він є "антиосвітнім".

Профспілки кажуть, що законопроєкт спрямований на об'єднання класів через збільшення кількості учнів у класі та скорочення числа вчителів.

Вони також заперечують проти положення, що дозволяє камерам транслювати заняття онлайн, що, на думку ініціаторів проєкту, покликане допомогти школам продовжувати працювати в разі чергового карантину через коронавірус. На думку профспілок, такий захід є порушенням конфіденційності учнів і вчителів.

 

Багато шкіл були закриті у вівторок у відповідь на законопроєкт, який, як очікується, буде прийнятий в середу. На цей день планується проведення нових акцій протесту.

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