В Греции из-за протеста учителей заблокирован центр Афин

Греческие учителя вышли на улицы в знак протеста против реформы образования, которая обсуждается в парламенте, что вызвало заторы на ключевых магистралях в центре Афин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Протестное шествие во вторник организовали три профсоюза, представляющие школьных учителей, которые требуют отмены предложенного законопроекта на том основании, что он является "антиобразовательным".

Профсоюзы говорят, что законопроект направлен на объединение классов из-за увеличения количества учеников в классе и сокращения числа учителей.

Они также возражают против положения, которое позволяет камерам транслировать занятия онлайн, что, по мнению инициаторов проекта, призвано помочь школам продолжать работать в случае очередного карантина в связи с коронавирусом. По мнению профсоюзов, такая мера является нарушением конфиденциальности учеников и учителей.

Многие школы были закрыты во вторник в ответ на законопроект, который, как ожидается, будет принят в среду. На этот день планируется проведение новых акций протеста.