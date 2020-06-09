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Ейфелеву вежу відкриють для публіки після найдовшої з часів війни перерви

Вівторок, 9 червня 2020, 18:36

Ейфелева вежа буде знову відкрита для публіки з 25 червня після трьох місяців закриття.

Про це повідомляє "Європейська правда" - посиланням на Le Parisien.

Відвідувачі, хоч і в обмеженій кількості, зможуть підніматися на другий поверх вежі. Підйом буде можливий лише сходами і з обов’язковою вимогою наявності захисної маски для осіб, старше 11 років.

"Після більш ніж 3 місяців закриття в контексті пандемії COVID-19, що є найдовшим закриттям з часів Другої світової війни, Ейфелева вежа знову відкриє свої двері для публіки 25 червня 2020 року о 10. 00", - йдеться на сайті пам’ятки.

Кількість відвідувачів, які зможуть одночасно перебувати на двох поверхах вежі, буде обмеження.

Третій поверх пам’ятки залишиться закритим ще деякий час, однак його обіцяють відкрити ще цього літа.

Як повідомлялося, згідно з дослідженням, жорсткий карантин врятував у Європі понад 3 мільйони життів.

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