Эйфелеву башню откроют для публики после самой длинного со времен войны перерыва

Эйфелева башня будет вновь открыта для публики с 25 июня после трех месяцев закрытия.

Об этом сообщает "Европейская правда" ссылаясь на Le Parisien.

Посетители, хоть и в ограниченном количестве, смогут подниматься на второй этаж башни. Подъем будет возможен только по лестнице и с обязательным требованием наличия защитной маски для лиц, старше 11 лет.

"После более чем 3 месяцев закрытия в контексте пандемии COVID-19, что является самым длительным закрытием со времен Второй мировой войны, Эйфелева башня вновь откроет свои двери для публики 25 июня 2020 года в 10. 00", - говорится на сайте достопримечательности.

Количество посетителей, которые смогут одновременно находиться на двух этажах башни, будет ограничение.

Третий этаж памятника останется закрытым еще некоторое время, однако его обещают открыть еще этим летом.