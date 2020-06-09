Туреччина випустить з дому літніх людей і молодших ніж 18 років

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив 9 червня, що Туреччина пом'якшить вимогу залишатись вдома щодо людей, старших від 65 та молодших ніж 18 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Близько 7,5 мільйона людей, старших від 65 років, зможуть виходити з дому щодня з 10 до 20 години. З 21 березня їм було практично повністю заборонено це робити.

Читайте також Туреччина у червні планує відновити авіасполучення з 40 країнами

Аналогічну заборону щодо осіб, молодших ніж 18 років, яка вже була трохи пом'якшена, також скасовано. Втім молоді люди повинні виходити з дому у супроводі батьків.

Туреччина зняла більшість обмежень, введених для запобігання поширенню коронавірусу, але Ердоган попередив, що громадяни все ще повинні носити захисні маски і продовжувати дотримуватись безпечної дистанції.

Ердоган також оголосив, що кінотеатри та театри відкриються з 1 липня.

27 травня Ердоган заявив про те, що країна наближається до кінця епідемії коронавірусу.

Україна і Туреччина домовилися про відновлення туристичних подорожей з 1 липня.