Американська авіакомпанія ввела "жовті картки" для пасажирів без масок

Американська авіакомпанія Alaska Airlines посилила вимоги щодо перебування в салоні літака в масці, запровадивши "жовті картки" для покарання пасажирів.

Відповідна заява розміщена на сайті авіакомпанії, повідомляє "Європейська правда".

"Ми дуже серйозно ставимось до використання масок та закриття обличчя, так само як до будь-яких питань безпеки, здоров'я та благополуччя наших гостей та співробітників. Наші екіпажі стикаються з моментами, коли деякі мандрівники ігнорують або не дотримуються нашої вимоги щодо масок. Це створює напругу і занепокоєння для багатьох наших пасажирів, у яких закриті обличчя. Отже, потрібна зміна", - йдеться у заяві.

Починаючи з початку липня, бортпровідники компанії матимуть право надати остаточне попередження будь-якому пасажиру, який неодноразово відмовляється носити маску чи закрити обличчя на борту літака.

З цим попередженням - у вигляді врученої жовтої картки – подальші подорожі цієї особи з авіакомпанією можуть бути призупинені на деякий час.

"Усім нашим гостям буде запропоновано під час реєстрації підписати необхідну медичну угоду, щоб визнати та підтвердити свою готовність дотримуватися політики носіння маски. Для гостей, які можуть забути власну маску, ми надамо їх на вимогу. Починаючи з липня, ми також надаватимемо індивідуальні серветки для дезінфікування рук", - зазначили в авіакомпанії.

Читайте також – "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України"