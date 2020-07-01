Американская авиакомпания ввела "желтые карточки" для пассажиров без масок

Американская авиакомпания Alaska Airlines ужесточила требования к пребыванию в салоне самолета в маске, введя "желтые карточки" для наказаний пассажиров.

Соответствующее заявление размещено на сайте авиакомпании, сообщает "Европейская правда".

"Мы очень серьезно относимся к использованию масок и закрытию лица, так же как к любым вопросам безопасности, здоровья и благополучия для наших гостей и сотрудников. Наши экипажи сталкиваются с моментами, когда некоторые путешественники игнорируют или не соблюдают наше требование о масках. Это создает напряжение и беспокойство для многих наших пассажиров, у которых закрыты лица. Поэтому, требуется изменение", - говорится в заявлении.

Начиная с июля, бортпроводники компании имеют право предоставить окончательное предупреждение любому пассажиру, который неоднократно отказывается носить маску или закрыть лицо на борту самолета.

С этим предупреждением - в виде врученной желтой карточки - дальнейшие путешествия этого пассажира с авиакомпанией могут быть приостановлены на некоторое время.

"Всем нашим гостям будет предложено во время регистрации подписать медицинское соглашение, чтобы признать и подтвердить свою готовность следовать политике ношение маски. Для гостей, которые могут забыть свою маску, мы предоставим их по требованию. Начиная с июля, мы также будем предоставлять индивидуальные салфетки для дезинфекции рук", - отметили в авиакомпании.

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