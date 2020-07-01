Черногория изменила условия допуска украинских граждан

Черногория изменила условия допуска украинцев на свою территорию, разрешив въезд не только с отрицательным ПЦР-тестом, но и с тестом на антитела.

Об этом говорится в разъяснении посольства Украины в Черногории от 30 июня, сообщает "Европейская правда".

"Украинские граждане могут въезжать в Черногорию при наличии отрицательного теста на COVID-19. Требования к этому тесту: это должен быть ПЦР-тест (PCR) или ИФА-тест на антитела (ELISA), экспресс-тест не подходит", - пояснили в посольстве.

Также тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до момента пересечения черногорской границы (72 часа с момента забора образцов, а не получения результатов).

Тест должен быть распечатан. Перевод на английский или черногорский желателен, но не является обязателен.

Тест должен быть сделан в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15189 или ISO/IEC 17025. Этот тест может быть сделан не только на территории Украины, но и в любой другой стране.

Напомним, для украинских туристов в ближайшее время уже доступны для туристического отдыха четыре европейские страны, в том числе одна страна Евросоюза, их количество может возрасти.

Евросоюз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам из так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.

Совет Евросоюза своим решением позволил открыть въезд для отдельных категорий украинцев.

Подробнее читайте в статье: "На море в Европу: какие страны и когда будут впускать туристов из Украины".