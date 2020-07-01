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Уряд схвалив три проєкти угод для отримання 105 млн євро від ЄС

Середа, 1 липня 2020, 15:11

Український уряд схвалив проєкти трьох угод, які дозволять залучити фінансову допомогу Європейського Союзу на загальну суму 105 мільйонів євро. 

Про це у середу повідомили у пресслужбі Кабінету міністрів, пише "Європейська правда". 

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, мова йде про три угоди, які дадуть можливість Україні отримати допомогу на загальну суму 105 млн євро, тобто фактично 3 млрд грн.

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 "Перше, це EU4BUSINESS. Реалізація програми дозволить надавати гранти на регіональні проекти з розвитку малого та середнього підприємництва на місцях", - сказав прем’єр-міністр. За цією угодою Україна має отримати 20 млн євро.

Друга угода - це програма технічного співробітництва-2020, за якою Україна може спрямувати 60 млн євро на посилення інституційної спроможності для здійснення необхідних реформ у напрямку євроінтеграції. 

Третя – це програма Підтримки ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні. 

"Тут важливо, що допомога буде спрямована саме малим фермерським господарствам, щоб вони змогли краще конкурувати та створювати додану вартість", - підсумував Шмигаль. Сума допомоги Україні за цією угодою становить 25 млн євро.

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