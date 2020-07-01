Уряд схвалив три проєкти угод для отримання 105 млн євро від ЄС

Український уряд схвалив проєкти трьох угод, які дозволять залучити фінансову допомогу Європейського Союзу на загальну суму 105 мільйонів євро.

Про це у середу повідомили у пресслужбі Кабінету міністрів, пише "Європейська правда".

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, мова йде про три угоди, які дадуть можливість Україні отримати допомогу на загальну суму 105 млн євро, тобто фактично 3 млрд грн.

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"Перше, це EU4BUSINESS. Реалізація програми дозволить надавати гранти на регіональні проекти з розвитку малого та середнього підприємництва на місцях", - сказав прем’єр-міністр. За цією угодою Україна має отримати 20 млн євро.

Друга угода - це програма технічного співробітництва-2020, за якою Україна може спрямувати 60 млн євро на посилення інституційної спроможності для здійснення необхідних реформ у напрямку євроінтеграції.

Третя – це програма Підтримки ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні.

"Тут важливо, що допомога буде спрямована саме малим фермерським господарствам, щоб вони змогли краще конкурувати та створювати додану вартість", - підсумував Шмигаль. Сума допомоги Україні за цією угодою становить 25 млн євро.