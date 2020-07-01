Правительство одобрило три проекта соглашений для получения 105 млн евро от ЕС

Украинское правительство одобрило проекты трех соглашений, которые позволят привлечь финансовую помощь Европейского Союза на общую сумму 105 млн евро.

Об этом в среду сообщили в пресс-службе Кабинета министров, пишет "Европейская правда".

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, речь идет о трех соглашениях, которые позволят Украине получить помощь на общую сумму 105 млн евро, то есть фактически 3 млрд грн.

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"Первое - это EU4BUSINESS. Реализация программы позволит предоставлять гранты на региональные проекты по развитию малого и среднего предпринимательства на местах", - сказал премьер-министр. По этому соглашению Украина должна получить 20 млн евро.

Второе соглашение - это программа технического сотрудничества - 2020, по которому Украина может направить 60 млн евро на усиление институциональной способности для осуществления необходимых реформ в направлении евроинтеграции.

Третья - это программа поддержки ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине.

"Здесь важно, что помощь будет направлена ​​именно малым фермерским хозяйствам, чтобы они смогли лучше конкурировать и создавать добавленную стоимость", - подытожил Шмыгаль. Сумма помощи Украине по этому соглашению составляет 25 млн евро.