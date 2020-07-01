"Ні" маскам під носом: в транспорті Берліна закликали відмовитись від дезодоранта

Компанія Berliner Verkehrsbetriebe, основний перевізник в сфері громадського транспорту Берліна, у своїх соцмережах закликала пасажирів відмовитися від користування дезодорантом, аби люди почали правильно носити захисні маски на обличчі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

СММ-команда компанії Berliner Verkehrsbetriebe, яка обслуговує метрополітен, міські автобуси, трамваї і пороми, у такий спосіб відреагувала на людей, які носять у транспорті маски на підборідді, не прикриваючи ніс.

"Ви не залишаєте нам іншого вибору. Оскільки чимало людей вважають, що можуть носити маску під носом, ми відкриваємо наступну сторінку. BVG закликає до загальної відмови від дезодорантів", - йдеться у повідомленні, розміщеному на сторінках перевізника у соціальних мережах в середу.

"Ну, ти все ще хочеш мати відкритий ніс?", - іронічно завершується публікація.

Ihr lasst uns keine andere Wahl. pic.twitter.com/mf8YcCnwc8 — Weil wir dich lieben (@BVG_Kampagne) July 1, 2020

Носіння масок у магазинах і в громадському транспорті стало обов'язковим у всіх німецьких федеральних землях в середині квітня.