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"Нет" маскам под носом: в транспорте Берлина призвали отказаться от дезодоранта

Среда, 1 июля 2020, 18:41

Компания Berliner Verkehrsbetriebe, основной перевозчик в сфере общественного транспорта Берлина, в своих соцсетях призвала пассажиров отказаться от пользования дезодорантом, чтобы люди начали правильно носить защитные маски на лице.

Об этом сообщает "Европейская правда".

СММ-команда компании Berliner Verkehrsbetriebe, которая обслуживает метрополитен, городские автобусы, трамваи и паромы, таким образом отреагировала на людей, которые носят в транспорте маски на подбородке, не прикрывая нос.

"Вы не оставляете нам другого выбора. Поскольку многие считают, что могут носить маску под носом, мы открываем следующую страницу. BVG призывает к общему отказу от дезодоранта", - говорится в сообщении, размещенном на страницах перевозчика в социальных сетях в среду.

"Ну, ты все еще хочешь иметь открытый нос?", - иронически завершается публикация.

Ношение масок в магазинах и в общественном транспорте стало обязательным во всех немецких федеральных землях в середине апреля.

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