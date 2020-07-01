Wizz Air відкрила другу базу в Україні – у Львові

Угорський лоукості Wizz Air відкрив другу в Україні базу – у Львові.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба міністерства інфраструктури України.

Сьогодні, 1 липня, угорська авіакомпанія Wizz Air відкрила в Україні другу базу – у міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.

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Вже у липні компанія планує здійснювати зі Львова рейси до 5 європейських міст: Біллунна (Данія), Таллінна, Лісабора, Гамбурга та Щецина.

Нагадаємо, раніше Wizz Air оголосила про намір відкрити три маршрути між Україною та Італією з літнього розкладу 2021 року та відкрила продаж квитків на два нових рейси з Києва і Львова в чеське місто Пардубіце.

Зазначимо, що для українців кордони ЄС поки що залишаються закритими, окрім деяких категорій.

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