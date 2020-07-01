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Wizz Air открыла вторую базу в Украине - во Львове

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Wizz Air открыла вторую базу в Украине - во Львове

Среда, 1 июля 2020, 20:11

Венгерский лоукост Wizz Air открыл вторую в Украине базу - во Львове.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс служба министерства инфраструктуры Украины.

Сегодня, 1 июля, венгерская авиакомпания Wizz Air открыла в Украине вторую базу - в международном аэропорту "Львов" имени Данила Галицкого.

Уже в июле компания планирует осуществлять из Львова рейсы в 5 европейских городов: Биллунн (Дания), Таллинн, Лисабон, Гамбург и Щецин.

Как сообщалось ранее, также Wizz Air объявила о намерении открыть три маршрута между Украиной и Италией из летнего расписания 2021 года и открыла продажу билетов на два новых рейса из Киева и Львова в чешский город Пардубице.

Напомним, что для украинцев границы ЕС пока что остаются закрыты - кроме некоторых категорий.

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