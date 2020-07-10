У Тбілісі збираються вимагати роз'яснень від Києва після нових заяв Саакашвілі

У парламенті Грузії заявили про намір вимагати від України роз'яснень у зв'язку з останніми заявами Михеїла Саакашвілі, в яких він називає чинну владу Грузії "нелегітимною".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", про це заявив представник комітету з оборони й безпеки парламенту Грузії Іраклій Сесіашвілі.

"Нікого не здивувала чергова ганебна пропаганда Саакашвілі та його сповнена брехні заява. Він є політичним злочинцем перед своєю країною і розшукується грузинським правосуддям. Але друга, варта уваги тема – те, що він представляє владу України…. За це потрібно вимагати відповіді від України, тому що український держслужбовець втручається у внутрішньополітичні питання Грузії", - заявив Сесіашвілі.

Вчора Михеїл Саакашвілі, третій президент Грузії і нинішній голова Виконавчого комітету реформ при президенті України, у відеозверненні назвав владу Грузії "нелегітимною".

"Я вважаю, що уряд Грузії повністю нелегітимний. Я ні на мить не визнаю його законність і ні на мить не визнаю законність ситуації, яка зараз склалася у Грузії", - зазначив Саакашвілі.

Нагадаємо, у травні Грузія викликала свого посла до Тбілісі для консультацій у зв’язку з призначенням Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ при президенті України.

У червні міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані викликав українського посла Ігоря Долгова після заяв Саакашвілі про те, що він "не збирається спокійно дивитися на руйнування і остаточне знищення Грузії". Ці слова пролунали у його відеозверненні із закликом до всіх опозиційних партій Грузії об'єднатися на парламентських виборах у жовтні цього року.

Після зустрічі в МЗС український дипломат заявив, що слова Саакашвілі були особистою думкою людини, яка, незважаючи на обійману посаду, не є офіційним представником Києва.

Глава МЗС Грузії згодом заявив, що Тбілісі не допустить, щоб стратегічні відносини з Києвом опинилися під загрозою "через одну засуджену і розшукувану людину".