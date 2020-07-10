Ryanair навесні 2021 року запустить 9-й маршрут зі Львова до Італії

Ірландський лоукостер Ryanair у літньому графіку 2021 року планує запустити маршрут зі Львова до Пізи та вже відкрив бронювання квитків.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Avianews, про це свідчать дані системи бронювання.

Рейси плануються з 30 березня 2021 року двічі на тиждень – у вівторок та в суботу.

Фактичним авіаперевізником буде дочірня компанія лоукостера Malta Air, куплена у 2019 році. Вона виконуватиме польоти від імені Ryanair.

Цей маршрут може стати вже дев'ятим зі Львова до Італії та 17-м з України до Італії.

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Поки що у примітці на сторінці бронювання зазначено, що рейси мають бути погоджені владою.

Квитки вже продаються за ціною від 26 євро в один бік, з можливістю перевезення одного предмета ручної поклажі.

На початку червня Ryanair вже почала виконувати рейси зі Львова до Рима, Бергамо та Болоньї. У літньому графіку 2021 року додадуться рейси до Пізи, Барі, Неаполя, Палермо, Турина та аеропорту Тревізо поруч з Венецією.

Крім того, Ryanair вже літає з Києва до Бергамо, Катанії, Болоньї та Рима, з Одеси – до Бергамо, Болоньї та Рима, а також з Харкова до Бергамо.

Нагадаємо, нещодавно у Львові відкрив свою базу угорський лоукостер Wizz Air.