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Ryanair весной 2021 года запустит девятый маршрут из Львова в Италию

Пятница, 10 июля 2020, 11:31

Ирландский лоукостер Ryanair в летнем графике 2021 года планирует запустить маршрут из Львова в Пизу и уже открыл бронирование билетов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Avianews, об этом свидетельствуют данные системы бронирования.

Рейсы планируются с 30 марта 2021 года дважды в неделю - во вторник и в субботу.

Фактическим авиаперевозчиком будет дочерняя компания лоукостера Malta Air, купленная в 2019 году. Она будет выполнять полеты от имени Ryanair.

Этот маршрут может стать уже девятым из Львова в Италию и семнадцатым из Украины в эту страну.

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Пока в примечании на странице бронирования указано, что рейсы еще должны быть согласованы властями.

Билеты уже продаются по цене от 26 евро в одну сторону, с возможностью перевозки одного предмета ручной клади.

В начале июня Ryanair уже начала выполнять рейсы из Львова в Рим, Бергамо и Болонью. В летнем графике 2021 года добавятся рейсы в Пизу, Бари, Неаполь, Палермо, Турин и аэропорт Тревизо рядом с Венецией.

Кроме того, Ryanair уже летает из Киева в Бергамо, Катанию, Болонью и Рим, из Одессы - в Бергамо, Болонью и Рим, а также из Харькова в Бергамо.

Напомним, недавно во Львове открыл свою базу венгерский лоукостер Wizz Air.

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