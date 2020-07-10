Посол Німеччини про українські суди: іноді мені здається, що я живу в серіалі

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла, що чула стільки абсурдних історій про німецькі компанії в українських судах, що це межує зі сценаріями до серіалів.

Про це Фельдгузен розказала під час онлайн-дискусії "Головування Німеччини в Раді ЄС: чого чекати Україні?", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Я працюю в Україні вже рік, і мушу сказати, що всі німецькі компанії, частіше, ніж коли я тут востаннє працювала, звертаються, щоб ще поліпшити інвестиційний клімат. І ваш президент особисто мене просив, щоб я цим займалася, коли я вручала свої вірчі грамоти.

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Але там є одна велика перешкода - це судова реформа. Я чула стільки абсурдних історій, як наші німецькі фірми не можуть захистити свої права перед (українським) судом, що іноді мені здається, що я десь в серіалі живу, але це дійсність", - сказала Фельдгузен.

Вона додала, що, на її думку, разом децентралізацією, важливість якої Німеччина оцінює дуже високо, судова реформа буде найбільшим викликом взагалі для України.

Як повідомлялося, 22 червня Володимир Зеленський вніс до парламенту новий законопроєкт №3711 про судову реформу. Він передбачає збереження конкурсу на посади членів ВККС за участі міжнародних експертів, але щодо нього є інші застереження.